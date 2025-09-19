ou
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso

Altro sud

Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise, in provincia di Caserta. Una quarta persona risulterebbe dispersa.
Sarebbero morti per l'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti i tre lavoratori, tra cui il titolare dell'azienda.
Altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti. I tre deceduti lavoravano su un capannone aziendale e l'esplosione li ha sbalzati in aria per diversi metri.
Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri.
"Un'altra tragedia intollerabile, di proporzioni enormi, che colpisce il mondo del lavoro nel nostro territorio", dice in una nota Cgil Caserta, Napoli e Campania. La Cgil esprime "cordoglio profondo alle famiglie, vicinanza ai feriti e ai lavoratori coinvolti, e rabbia per le ennesime morti evitabili. Non si tratta di fatalità. È il fallimento di un sistema di fare impresa che uccide e che continua a non garantire sicurezza. Chiediamo verità immediata su quanto accaduto; più controlli e ispettori; un piano straordinario per fermare questa strage silenziosa". "Morire di lavoro - conclude la nota- è una vergogna nazionale. Ora basta".

