ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, Frigintini piange l'improvvisa scomparsa di Maria Grazia Sigona

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Trapani - Catania derby di Sicilia di C, il prefetto vieta trasferta ai tifosi rossazzurri

Trapani - Catania derby di Sicilia di C, il prefetto vieta trasferta ai tifosi rossazzurri

SportCataniaTrapani

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania in occasione del derby Trapani-Catania", valevole per il Campionato di Serie C- Girone C in programma allo Stadio Provinciale di Erice Casa Santa (Trapani) il 24 settembre 2025. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, a tutela dell'ordine pubblico, "in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie anche alla luce degli atti di intemperanza posti in essere in occasione delle precedenti trasferte".

Potrebbero Interessarti