Siccità, 500 agricoltori disperati radunati in assemblea a Ribera

Ex imprenditore della pomice D'Ambra muore annegato a Lipari

CronacaMessina

Ha perso la vita, nel mare di Canneto, in un tratto prospicente la propria abitazione, il dottor Vincenzo (Enzo) D'Ambra, ex imprenditore del settore pomicifero, presidente della Pumex ed editore di Teleisole e del Notiziario delle isole Eolie.
D'Ambra era molto conosciuto, non solo nell'arcipelago, ed è stato anche presidente di Confindustria Sicilia.
Colto da malore mentre si trovava in acqua, inutili si sono rivelati i primi soccorsi e l'intervento del 118.

