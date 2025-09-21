Palermo, Movida: controlli interforze nel centro storico

Proseguono, in linea con le direttive operative previste dai modelli di "Controllo Integrato del Territorio" e dal protocollo di sicurezza "Alto Impatto" i controlli delle forze dell'ordine a Palermo.

Nell'ambito del piano di "Controllo Integrato del Territorio", un rilevante servizio è stato effettuato nelle zone della Stazione Centrale e di via Lincoln, aree considerate ad alta sensibilità per l'ordine pubblico e la sicurezza urbana. Complessivamente sono state identificate 50 persone di cui 12 con precedenti di polizia, controllati 20 veicoli ed elevate 6 sanzioni al Codice della Strada. Contestualmente, nel centro storico del capoluogo, è stato realizzato un servizio interforze relativo al piano di sicurezza denominato "Alto Impatto", che ha visto dispiegate sul territorio, agenti della Polizia di Stato e della Polizia municipale, Carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, piazza Rivoluzione e via Garibaldi.

Nel corso dei controlli, nel quartiere Vucciria, è stato arrestato un cittadino tunisino di 20 anni, sorpreso dopo avere ceduto una dose di hashish. Gli agenti avevano modo di osservare un cittadino, già noto per i suoi precedenti di polizia, intento a ricevere dall'indagato, dipendente di un esercizio di somministrazione del centro storico, un involucro sospetto. Nelle tasche dei pantaloni del sospettato sono stati trovati 300 euro circa, mentre nel locale, all'interno di un elettrodomestico nell'esclusiva disponibilità dell'indagato, venivano rinvenute e sequestrate due dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish. Il pusher è stato così arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La misura è stata convalidata.

Serrati i controlli lungo le strade del centro storico palermitano, volti a contrastare l'abusivismo commerciale, attraverso accertamenti di natura amministrativa funzionali al contemperamento del corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e delle legittime aspettative di svago degli avventori. Nell'ambito di tali accertamenti sono state identificate 178 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, controllati numerosi veicoli ed elevate 2 contravvenzioni al Codice della strada.