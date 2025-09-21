'Pranzo della domenica' a Messina per candidatura Unesco

Piazza Unione Europea si è trasformata in una grande tavola imbandita per il "Pranzo della Domenica", l'iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura e dal Masaf con il sostegno dell'ANCI a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale UNESCO. Centinaia i partecipanti all'evento organizzato dal Comune di Messina, tra piatti tipici, prodotti locali e chef del territorio. "La nostra città ha dimostrato ancora una volta di saper valorizzare tradizione e identità" ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

Per l'assessore Massimo Finocchiaro l'appuntamento è stato "un'occasione per esaltare eccellenze e saperi locali, frutto della sinergia con le realtà produttive".