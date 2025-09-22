Antimafia, Scarpinato (M5s): dopo un anno torna la macchina del fango

"Dopo quasi un anno ritornano nella macchina del fango le intercettazioni di alcuni dialoghi tra me e il collega Gioacchino Natoli, storico componente del pool antimafia. Eppure in oltre 11 mesi nessuno e' stato in grado di indicare una sola frase da cui risulti che concordavamo di nascondere il vero o di affermare il falso. Perche' questo non e' mai avvenuto". Lo afferma, in una nota, il senatore del M5s, Roberto Scarpinato."Con Natoli al telefono, quando ne' io ne' lui eravamo al corrente dell'indagine su di lui, ci sforzavamo di ricordare e ricostruire in modo rigoroso elementi reali su Borsellino e sui giorni precedenti alla Strage, perche' era gia' iniziata la campagna per diffondere una verita' di comodo e preconfezionata, quella secondo cui Borsellino sarebbe stato ucciso perche' voleva mettere le mani sull'indagine 'mafia-appalti' che sarebbe stata insabbiata dalla procura di Palermo. L'affermazione che quell'indagine sia stata insabbiata e' un'assoluta falsita', come dimostrato da centinaia di documenti, ordinanze di custodia cautelare, sentenze, richieste di autorizzazioni a procedere nei confronti di numerosi parlamentari. E con Natoli invece ricostruivamo i fatti veri confrontando i nostri ricordi", nota.