Tour de force in C, va in scena Trapani - Catania: Potenza senza tifosi al seguito a Siracusa

Ritmo intenso in serie C e squadre subito in campo per il turno infrasettimanale con la sesta giornata della stagione regolare. Si comincia già domani con l'intero programma del girone B.

Mercoledì toccherà al girone C che ha come leader la Salernitana, decisa a ritrovare al più presto quella serie B persa in modo piuttosto rocambolesco nel recente passato: i granata guidati da Raffaele, che hanno vinto cinque partite su cinque, ritrovano il proprio pubblico all'"Arechi" contro l'Audace Cerignola (ore 18.30). Il Benevento di Gaetano Auteri, altra campana che vuole giocarsi un ruolo da protagonista e attualmente a -3 dalla vetta, sarà impegnata in trasferta sul terreno dell'Az Picerno (ore 20.45). In sicilia va in scena il derby Trapani-Catania (ore 20.30): i granata di Salvatore Aronica senza gli otto punti di penalizzazione si presenterebbero con un punto in più degli etnei di Toscano che cercano riscatto dopo due risultati deludenti come la pesante sconfitta di Cosenza e il pari senza reti al "Massimino" contro il Sorrento. Derby anche in Puglia con Monopoli-Team Altamura (ore 20.45): i biancoverdi vogliono dare continuità alle ultime due vittorie che la proiettano in alta classifica, dove troviamo anche il neopromosso Casarano che ha appena rifilato tre reti alla Cavese; prossima sfida a Sorrento (ore 18.30). Sempre mercoledì il Siracusa alle 18,30 affronta il Potenza. Gli azzurri sono alla ricerca del primo punto della stagione. La piazza runoreggia e già chiede l'esonero di Turati, che ha incassato cinque sconfitte su cinque gare.

Il Potenza (serie C, girone C) giocherà mercoledì prossimo, 24 settembre, a Siracusa la gara valida per la sesta giornata di andata senza il supporto dei suoi tifosi.

Infatti, come reso noto dall'ufficio stampa della squadra lucana, il prefetto della città siciliana ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Potenza.

Dopo cinque giornate, il Potenza è al sesto posto della classifica con otto punti, il Siracusa all'ultimo, ancora fermo a quota zero.