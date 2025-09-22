Pd, Tiziano Spada va allo scontro con Gerratana: ha zero carisma, sbaglia ogni uscita

Con riferimento a quanto pubblicato da una testata giornalistica a proposito della Festa dell'Unità del Partito Democratico e alle dichiarazioni dell'attuale segretario provinciale, l'on. Tiziano Spada ha scelto di rispondere alle inequivocabili accuse mosse nei suoi confronti.

“Da quando è stato eletto segretario provinciale del Partito, Piergiorgio Gerratana ha dimostrato di avere zero carisma, di non saper misurare le dichiarazioni, sbagliando ogni uscita, e soprattutto di non essere in grado e nelle condizioni di dettare alcuna linea all'Interno del Partito Democratico – sottolinea Spada -. Ha travisato il suo ruolo di segretario democratico con quello di imperatore assoluto, con la convinzione di poter decidere chi possa o non possa candidarsi allle prossime elezioni regionali nella lista del Partito Democratico. In attesa che lo stesso segretario provinciale chiarisca e dichiari ufficialmente se vorrà candidarsi o meno tra due anni, confermo che Tiziano Spada sarà nuovamente candidato nella lista del Partito Democratico alle Regionali 2027 a prescindere da Gerratana e dai quattro amichetti che oggi lo assecondano e domani rischiano di tirargli la giacca, facendo i propri interessi sulle spalle del PD”.

Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, aggiunge: “Quello mio e del mio gruppo è un lavoro che stiamo dimostrando sul campo, ed è sotto gli occhi di tutti considerando le città che amministriamo da sindaci: al mio fianco ho la fortuna di avere Paolo Amenta, sindaco di Canicattini e attuale presidente di Anci Sicilia, oltre che Marco Carianni, sindaco tra i più giovani eletti in Sicilia. Insieme a loro ci sono consiglieri, assessori e amministratori locali che ogni giorno lavorano per dare risposte ai cittadini, senza bisogno di ricorrere a passerelle. Nel recente congresso provinciale abbiamo sostenuto la candidatura a segretario provinciale di Orazio Scalorino, che oggi è il nostro portavoce, e siamo sempre più convinti di aver fatto la scelta giusta.

Non si metta in discussione l'immagine che il nostro gruppo ha proiettato su Siracusa, Solarino e Pachino, poiché è sicuramente migliore di quella data da Gerratana e i suoi sodali. L'attuale segretario provinciale abbia rispetto del sottoscritto e dei membri del nostro gruppo che, nel Partito Democratico, oggi ricoprono ruoli istituzionali, a differenza dello stesso Gerratana”.