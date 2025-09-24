ou
ULTIME NOTIZIE

La Vardera (Controcorrente): querela società Italo - Belga? Non mi spaventa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
'Collette' per finanziare Movimento ad Avola: nessun indagato, solo una 'bufala'

'Collette' per finanziare Movimento ad Avola: nessun indagato, solo una 'bufala'

PoliticaSiracusa

Sulle ' collette' ad Avola, non c'è nessuna persona iscritta nel registro degli indagati. Nè l'ex sindaco Luca Cannata, nè altri personaggi, che avrebbero avviato una colletta per finanziare il Movimento politico a sostegno dell'amministrazione di Luca Cannata. La smentita alla notizia pubblicata ieri dal quotidiano 'La Sicilia', arriva dal vertice della Procura di Siracusa. Lo stesso giornale ha rettificato la notizia, priva di ogni fondamento. Sulla questione ' colletta' c'è solo un fascicolo aperto, ma senza indagati. A quanto si apprende, sarebbe stato scambiato il rapporto della polizia giudiziaria, con gli avvisi di garanzia, mai emessi. L'inchiesta, invece, va verso l'archiviazione.

Potrebbero Interessarti