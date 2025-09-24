'Collette' per finanziare Movimento ad Avola: nessun indagato, solo una 'bufala'

Sulle ' collette' ad Avola, non c'è nessuna persona iscritta nel registro degli indagati. Nè l'ex sindaco Luca Cannata, nè altri personaggi, che avrebbero avviato una colletta per finanziare il Movimento politico a sostegno dell'amministrazione di Luca Cannata. La smentita alla notizia pubblicata ieri dal quotidiano 'La Sicilia', arriva dal vertice della Procura di Siracusa. Lo stesso giornale ha rettificato la notizia, priva di ogni fondamento. Sulla questione ' colletta' c'è solo un fascicolo aperto, ma senza indagati. A quanto si apprende, sarebbe stato scambiato il rapporto della polizia giudiziaria, con gli avvisi di garanzia, mai emessi. L'inchiesta, invece, va verso l'archiviazione.