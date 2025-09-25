Lagalla: "Palermo si stringe nel ricordo di Terranova e Mancuso"

"Nel giorno dell'anniversario del vile attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, la Città di Palermo si stringe nel ricordo di due uomini dello Stato che hanno sacrificato la propria esistenza per la giustizia, la verità e la libertà. Oggi ricordiamo due servitori dello Stato che, con coraggio e integrità, hanno combattuto la mafia in un'epoca in cui farlo significava esporsi, senza protezioni, a rischi altissimi.

Cesare Terranova è stato un magistrato visionario, tra i primi a comprendere e indagare i legami tra mafia e potere. Lenin Mancuso ha condiviso con lui questo destino, testimone silenzioso e valoroso della lotta alla criminalità organizzata. Nel 1979, l'omicidio di Cesare Terranova e Lenin Mancuso segnò uno spartiacque nella storia della lotta alla mafia.

A distanza di oltre quarant'anni, la memoria di quel tragico giorno rappresenta non solo un doveroso omaggio, ma un monito per le istituzioni, la società civile e le nuove generazioni. Palermo non dimentica. Onorarli significa continuare la loro battaglia con gli strumenti della democrazia, della legalità e della cultura".

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

"Cesare Terranova fu il primo a capire il ruolo propulsore della nuova mafia, quella violenta e poi stragista, dei Corleonesi di Riina e Provenzano. E' stato un antesignano: già nel 1969 nella sentenza istruttoria della strage di viale Lazio mise in evidenza il ruolo di alcuni amministratori comunali di Palermo legati a cosa nostra. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, per ricordare il magistrato ucciso il 25 settembre 1979 assieme al maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso, nel 46° anniversario dell'omicidio di stampo mafioso.

"Da segretario della commissione nazionale antimafia - aggiunge - dal 1972 al '79, assieme a Pio La Torre predispose la relazione di minoranza in cui venivano evidenziati i rapporti tra mafia, politica e imprenditoria, citando allora nomi quali Giovanni Gioia, Vito Ciancimino e Salvo Lima. Un esempio da ricordare e da seguire - conclude - in tempi oscuri come quelli che stiamo vivendo in cui si cerca di tacitare la magistratura".