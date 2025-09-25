Rete ospedaliera, l'assessore Faraoni: " I sindaci non dicono la verità"

"Posso comprendere la posizione di ogni sindaco che vuole assicurare alla propria comunità il migliore livello di assistenza. Coloro che lamentano di non essere stati ascoltati però, secondo me, non riferiscono le cose per come sono andate. Noi abbiamo incontrato tutti i sindaci della Regione". Così l'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, parlando a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di astanteria e dei i nuovi ambienti della medicina genetica, di Villa Sofia Cervello a Palermo. L'assessore ha risposto ad una domanda sulla mobilitazione di alcuni sindaci del palermitano, che si sono espressi contro la nuova rete ospedaliera, proposta dal governo Schifani e approvata all'Ars e che si sono rivolti anche al prefetto di Palermo Massimo Mariani.

"I dati che abbiamo trasfuso nella rete - prosegue - sono che sì, abbiamo abbattuto 367 posti, perché ovviamente siamo di fronte ad una riduzione della popolazione, ma accanto a questo abbiamo introdotto 208 posti in più di oncologia, 50 posti in più di malattie infettive, 48 posti in più di malattie dell'apparato respiratorio, 110 posti in più della rete dell'emergenza urgenza. Questi sono posti che sono stati rimodulati e riproposti, ma sono anche posti che sono stati tolti a chi li aveva attivi e non utilizzati", conclude Faraoni.