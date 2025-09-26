Acate, alla Guardia medica il nuovo punto prelievi dell'Asp

Inaugurato ad Acate, presso la sede provvisoria della Guardia Medica, a pochi metri dall’ingresso del cimitero, il nuovo Punto Prelievi dell’Asp di Ragusa. Ogni martedì e giovedì, dalle 8 alle 10, vi si potranno recare i cittadini senza alcun bisogno di prenotazione e potrà contare sulla presenza di personale infermieristico dedicato. Soddisfazione ha espresso il sindaco Gianfranco Fidone, annunciando l’imminente consegna della Casa della Comunità di via Vittorio Veneto. Alla cerimonia erano presenti il direttore generale, Giuseppe Drago, il direttore sanitario dell'ASP, Sara Lanza, il sindaco Gianfranco Fidone e il suo predecessore Giovanni Di Natale.