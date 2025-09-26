Sequestro di persona a Vittoria, il PD: lo Stato intervenga subito

"Il gravissimo sequestro di un giovane avvenuto ieri sera a Vittoria dimostra che il problema di ordine pubblico e sicurezza ha raggiunto un punto inaccettabile". Lo dichiara il Segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Ragusa, Angelo Curciullo, che condanna l’atto e lancia un duro monito al Governo, sottolineando che "la criminalità si fa sempre più audace nella sfida alla legalità. Il PD ha già attivato i suoi parlamentari regionali e nazionali per chiedere un intervento immediato e risolutivo del Prefetto e del Ministro dell’Interno. Anche i rappresentanti delle forze di Governo facciano altrettanto, denunciando il mancato mantenimento degli impegni presi a livello nazionale. Nonostante si fosse parlato di rafforzare gli organici e creare un distretto di polizia a Vittoria, delle circa 80 nuove unità dislocate in Sicilia, nessuna è stata assegnata alla provincia di Ragusa o a Vittoria. Questa inerzia dimostra una grave sottovalutazione della situazione. Inoltre, le Forze dell'Ordine lavorano con organici ridotti e il Governo non autorizza né finanzia l'assunzione di nuove unità di Vigili Urbani richieste dal Comune, dove sono presenti solo circa 30 unità su 120 in organico".

"Il Partito Democratico - conclude Curciullo - nell'esprimere solidarietà alla famiglia del giovane, auspica un intervento deciso e concreto da parte di tutte le forze politiche e del Governo per risolvere immediatamente questa crisi di sicurezza".

Il gravissimo episodio ha scosso l'intera comunità. L'On. Anthony Barbagallo, Segretario Regionale del Partito Democratico, e l'On. Nello Dipasquale, deputato regionale PD ARS, esprimono profonda preoccupazione e condannano fermamente l'atto, chiedendo un intervento immediato e straordinario delle istituzioni centrali.

"Siamo di fronte a un fatto che segna un inquietante salto di qualità della criminalità organizzata nel territorio di Vittoria", dichiarano congiuntamente Barbagallo e Dipasquale. "Quanto successo è la drammatica conferma che si è perso troppo tempo nell'affrontare un'escalation segnalata da mesi. Non è più tollerabile assistere inermi a una sfida così plateale alla legalità".

I due esponenti del Partito Democratico avanzano due richieste urgenti al Governo e alle istituzioni competenti:

"Raccogliendo l'ennesimo grido d'allarme del sindaco on. Francesco Aiello, chiediamo l'intervento immediato e urgente del Ministro dell'Interno, che deve assicurare un potenziamento straordinario e duraturo della presenza e delle risorse delle Forze dell'Ordine a Vittoria. È fondamentale ristabilire un livello di sicurezza e controllo del territorio che restituisca fiducia ai cittadini. Inoltre, chiediamo al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia dell'ARS E al Presidente della Commissione omologa del Parlamento nazionale, di convocare immediatamente il Sindaco di Vittoria per fare luce sul contesto socio-criminale attuale e sulle misure finora adottate. È necessario comprendere a fondo la dinamica locale per pianificare una risposta efficace e duratura".

"Vittoria non può essere lasciata sola. Lo Stato deve tornare a farsi vedere e sentire in maniera forte e inequivocabile", aggiungono Barbagallo e Dipasquale.

"La priorità assoluta è la liberazione immediata dell'ostaggio e l'identificazione e l'arresto dei responsabili. A nome del Partito Democratico, esprimiamo piena solidarietà alla famiglia del giovane sequestrato".