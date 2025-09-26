Calcio a 5, Holimpia Siracusa: test congiunto con la Meraco

Gioco fluido, buoni movimenti, ritmi elevati. Rino Chillemi può già essere abbastanza soddisfatto. Nel primo allenamento congiunto della stagione con il Siracusa Meraco, (squadra di serie C2) ieri sera al pallone tensostatico, i suoi ragazzi gli hanno fornito le prime confortanti indicazioni. Per la cronaca, 7-0 il punteggio per l’Holimpia Siracusa con reti di Senna, Imperato Bogdan (due centri a testa) e Rafik. Si è giocato su tre tempi, i primi due di 25 minuti, il terzo di 10 e i gol sono arrivati nelle prime due frazioni. Alcune delle marcature sono state di pregevole fattura. A poco più di due settimane dall’inizio del campionato di serie B, l’Holimpia Siracusa può sorridere.

“Dopo una decina di giorni di allenamenti atletici, con carichi pesanti – ha detto l’allenatore dell’Holimpia – abbiamo voluto svolgere questo test con la palla. I ragazzi si sono cercati tanto, dando anche intensità al gioco. E’ evidente che bisogna lavorare sui meccanismi di gioco per migliorarli. Ho provato a far capire loro cosa volevo, suggerendone i movimenti, a volte con esito positivo altre volte no. L’intesa comunque crescerà, si tratta di un gruppo completamente nuovo e occorre del tempo perché i giocatori entrino in sintonia tra loro. Per essere la prima prova sul campo, comunque, sono abbastanza contento”.

In campo anche il giovane Anthony Imperato, classe 2004, in prova con l’Holimpia da lunedì scorso. Ha giocato in precedenza con le squadre under 19 di Bologna, Roma e Grosseto, vincendo i rispettivi campionati. La società perfezionerà il suo tesseramento in questi giorni.