Catania presenta il dossier per la Capitale della Cultura 2028

E' stato presentato a Catania, dal sindaco Enrico Trantino, davanti a una platea di operatori culturali e rappresentanti istituzionali, nella sala Vaccarini della Biblioteca Ursino Recupero dell'ex monastero dei Benedettini, il dossier consegnato ieri al ministero della Cultura per la candidatura di Catania a capitale Italiana della Cultura 2028.

"Siamo felici perché questo dossier per la candidatura di Catania Capitale della Cultura - ha detto Trantino - è frutto di un percorso condiviso, di un lavoro comune improntato al dialogo e alla condivisione con un centinaio di organizzazioni e istituzioni culturali.

Una città e una regione che si proiettano nel futuro con un piano articolato di investimenti e contenuti di assoluto valore, forti di una storia millenaria di arte, cultura e innovazioni".

"Catania Continua" è il titolo e il senso profondo del progetto culturale di Catania 2028: città che ha fatto della capacità di rinascere il suo tratto distintivo.

Il programma della candidatura nasce da un percorso di condivisione che ha visto oltre il 70% dei progetti provenire da una call for ideas rivolta ad associazioni, enti del terzo settore, istituti di ricerca, imprese e cittadini.

"Catania merita la possibilità di diventare Capitale della Cultura 2028 - ha detto il presidente della Regione Renato Schifani - ha tutti i numeri, ha una storia industriale ma anche una storia culturale che verrà valorizzata dal progetto con cui si è candidata. Sono rimasto colpito e stupito dalla relazione di chi ha lavorato a questo progetto".

"Abbiamo già dimostrato - ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno - che la Sicilia quando è unita e quando lavora per un obiettivo comune, senza divisioni né personalismi, può farcela".

Tre Sguardi - guardare in alto e a fondo, guardare lontano, guardarsi dentro - guidano il Dossier, offrendo chiavi narrative per interpretare il ricco programma culturale e gli investimenti. Lo sguardo in alto e a fondo intreccia arte e scienza, dalle profondità sottomarine ai crateri dell'Etna e alle stelle. Lo sguardo lontano apre Catania al Mediterraneo e al mondo, con residenze, festival, mobilità culturale e imprenditoria innovativa. Lo sguardo dentro lavora su memoria civica, inclusione sociale e rapporto tra centro e periferie attraverso spazi culturali, mostre, itinerari e rigenerazione urbana.