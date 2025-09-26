Il sequestro lampo di Vittoria, ritrovato il 17enne rapito

E' stato ritrovato a meno di 24 ore dal rapimento, il ragazzo di 17 anni che, giovedì sera, era stato "prelevato" da quattro persone incappucciate e armate al quartiere Forcone di Vittoria. Il giovane, figlio di un noto imprenditore del settore agroalimentare di Vittoria, sta bene. Il rapimento era avvenuto davanti a un gruppo di amici. Il ragazzo starebbe ricostruendo quanto avvenuto nei locali del Commissariato di Polizia di Vittoria. Un sequestro singolare il suo su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce anche attraverso le testimonianze dei ragazzi che hanno assistito, terrorizzati, al rapimento.

Il giovane, studente del quarto anno del liceo scientifico "Giuseppe Mazzini", era con la sua comitiva alla periferia di Vittoria, una zona residenziale. I giovani sono improvvisamente stati avvicinati da due auto. Da una vettura sono scesi due uomini incappucciati, armati di pistola, che hanno gridato il cognome del ragazzo e si sono avvicinati a lui. Il 17enne, a cui è stato coperto il volto, è stato costretto a salire in macchina. Un'azione di pochi secondi messa a segno davanti agli amici che hanno assistito, terrorizzati, al rapimento.

"Vogliamo solo lui", avrebbero urlato i banditi alla comitiva. Al 17enne è stato fatto consegnare il cellulare che, secondo il racconto dei testimoni, è stato poi lanciato a terra dai rapitori per evitare che fosse tracciato. Le due auto sono fuggite in direzione della ex strada statale 115 che porta a Gela, Comiso e Catania. A dare l'allarme alla polizia sono stati gli amici della vittima.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità: il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha lanciato un appello ai rapitori perché liberino il ragazzo, definendo quanto accaduto un fatto gravissimo e sconvolgente. Anche il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha convocato una giunta straordinaria chiedendo il rafforzamento della sicurezza sul territorio. Aiello ha ricordato i casi di cronaca passato come il sequestro del notaio Garrasi e il piccolo Alfredino Fuschi, esprimendo preoccupazione per la modalità del rapimento, compiuto in pieno giorno davanti a testimoni e con armi in pugno.

