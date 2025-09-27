ou
Regionali, Le Marche al voto: urne aperte domani e dopodomani

Fatti&Notizie

Ufficialmente una corsa a sei, tanti sono i candidati che si contendono la vittoria per la presidenza della Regione Marche alle elezioni del 28 e 29 settembre per il rinnovo della figura del governatore e del consiglio regionale. Di fatto, nulla togliendo ai quattro outsider, Claudio Bolletta (sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare); Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e le due candidate ‘rosa’: Lidia Mangani (Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione) si tratta di una sfida elettorale che ha tutto il sapore di una corsa a due tra il presidente uscente, Francesco Acquaroli, sostenuto da una coalizione di centro destra, e il dem Matteo Ricci che gli contende lo scranno presidenziale e mira a riportare il centrosinistra nelle stanze dei bottoni di Palazzo Raffaello.
Prova ne è anche il fatto che i confronti elettorali in programma hanno solo questi due protagonisti, con buona pace degli altri quattro.

