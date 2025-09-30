ou
Caltanissetta, disabile non riesce ad uscire di casa per lavori in strada

Appuntamento nel Catanese: dal 3 al 5 ottobre a San Cono torna la Sagra del Ficodindia

EnogastronomiaCatania

Sapori, tradizione e cultura si incontrano in uno degli eventi più attesi dell’autunno siciliano: la XXXIX edizione della Sagra del Ficodindia di San Cono che, dal 3 al 5 ottobre, torna affiancata dal III Festival Internazionale del Ficodindia. La manifestazione celebra il frutto simbolo del territorio e della Sicilia: il ficodindia di San Cono DOP, riconosciuto con la Denominazione di Origine Protetta nel 2003. L’evento rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane e rafforzare l’identità di San Cono come capitale di questo straordinario prodotto.
Ci saranno momenti dedicati al gusto, con un’ampia area ristoro dove sarà possibile assaporare piatti gourmet a base di ficodindia, carne alla brace, pizza, dolci tipici e birre artigianali al ficodindia. Durante la manifestazione si potrà assistere agli show cooking degli chef Angelo Treno del ristorante “Al Fogher” di Piazza Armerina e Salvatore Guarino della “Jazz Trattoria di Mare” di Santa Croce Camerina (RG).
Ampio spazio anche alla riflessione e all’approfondimento con la partecipazione di docenti universitari ed esperti del settore. In programma il talk “Ficodindia: un volano per il territorio”, condotto dal giornalista Nino Amadore de Il Sole 24 Ore. Il percorso turistico “I 4 semi del gusto”, a cura dell’Associazione Pro Loco di San Cono, che guiderà i visitatori alla scoperta del patrimonio culturale ed enogastronomico locale attraverso tappe sensoriali, storiche e paesaggistiche.

