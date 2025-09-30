ou
Allarme sulla Flotilla, stanotte entra nelle acque a rischio

Maltempo, domani allerta gialla fino alle 24 in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani. Su tutta l'isola, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla. "Dalla notte di oggi e per le successive 24-36 ore - si legge nell'avviso - si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui settori Centro-Occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". (ITALPRESS). vbo/com 30-Set-25 18:27 NNNN

