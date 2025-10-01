Ricerca, laboratorio chimico di Adm: stand all'Unipa

Si è svolto al Campus dell’Università degli studi di Palermo il progetto “Sharper – SHAring Researchers’ Passion for Education and Rights: condividere la passione dei ricercatori per l’istruzione e i diritti”. Ventesima edizione Europea, decima edizione per la città di Palermo che ha visto UniPa come organizzatore dell’evento capace di coinvolgere oltre 650 ricercatrici e ricercatori, compresi i chimici e i biologi del laboratorio chimico delle dogane di Palermo. Più di 130 attività interattive tra dimostrazioni, seminari, mostre, open lab e giochi che hanno coinvolto il pubblico introducendolo, con una esperienza immersiva, nel mondo della ricerca e delle scienze. Nel corso dell’evento il laboratorio chimico territoriale ha partecipato per la prima volta con un proprio stand dal titolo “ADM – Il laboratorio chimico per l’analisi merceologica nella sfera dell’import-export.” e l’unità mobile. I funzionari chimici hanno illustrato le principali attività di competenza su diverse categorie merceologiche, dal settore alimentare, ai cosmetici, alle varietà di bevande spiritose, tessuti, gasoli, facendo anche simulazioni dei panel dell’olio d’oliva e dei tabacchi, attirando particolarmente l’attenzione di un pubblico che per la prima volta ha visto partecipare anche il laboratorio ADM in questa tipologia di evento. Nonostante le iniziali condizioni meteo caratterizzate da piogge intense, la manifestazione ha registrato una notevole affluenza di circa 3.000 visitatori, tra studenti, famiglie e curiosi.