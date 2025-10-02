ou
Manifestazione Pro Pal a Palermo, domani proteste in tutta la Sicilia

Circondati da un imponente servizio d ordine con polizia e carabinieri in assetto antisommossa circa 300 attivisti pro Pal stanno manifestando davanti la cittadella dell esercito in piazza Politeama a Palermo dove sono esposti mezzi delle forze armate e dove in alcuni stand sono illustrate le attività dei militari.
Nello spazio dell'esercito la gente guarda i mezzi e gli elicotteri esposti mentre alcuni bambini vengono fatti salire sul carro armato.
"Si ferma anche la Sicilia domani per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil a sostegno del popolo palestinese, contro l'aggressione alle navi civili di cittadini italiani che portano aiuti e affinché cessi la barbarie nella Striscia, ad opera dell'esercito israeliano.
Ci saranno manifestazioni domattina, a partire dalle 9.30, nelle principali città dell'isola". Così la Cgil regionale.
Ad Agrigento il concentramento sarà nel piazzale Vittorio Emanuele. A Catania all'ingresso del porto, a piazza Castello Ursino. A Messina corteo da piazza Antonello fino al Municipio.
A Ragusa il concentramento sarà in piazza Matteotti, a Trapani in piazza Vittorio Veneto. A Enna il corteo partirà da piazza Europa per raggiungere piazza Municipio; a Palermo corteo da piazza Giulio Cesare a piazza Indipendenza, a Siracusa da piazza Marconi alla Prefettura. A Caltanissetta la manifestazione comincerà alle 10, con concentramento in piazza Garibaldi.
"L'aggressione alla missione di Global Sumud Flotilla che che puntava all'apertura di un varco umanitario - dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino - è un fatto di inaudita gravità. Questo per negare la possibilità di portare aiuti e sostegno a un popolo martoriato e vittima di un genocidio portato avanti con sistematicità dal governo israeliano. Questa barbarie deve finire - aggiunge Mannino - la Cgil proseguirà con le azioni di mobilitazione per segnalare che c'è un popolo che dice basta e chiede tutte le azioni possibili per fermare il massaro a Gaza".

