Calenda a Palermo: " Schifani opprime i siciliani e si atteggia da re"

"Schifani pensa di possedere non solo la sanità e le aziende partecipate, ma anche i giornali: deve capire che io non ho paura di lui. Penso che stia opprimendo i siciliani e che la vicenda di Mondello sia solo una metafora di quello che succede qui, ovvero l'occupazione di ogni singola poltrona sulla base esclusivamente di appartenenza politica senza mai considerare il merito". Lo sottolinea il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un presidio davanti a Palazzo d'Orleans, a Palermo.

"Schifani è stato un disastro, continua a esserlo e si atteggia da re della Sicilia - continua Calenda - Sono stato eletto a Palermo, ci sono venuto 4-5 volte e ora verrò in Sicilia una volta al mese per far capire che la Sicilia non è proprietà di Schifani e compagni".

"Mondello è la storia della Sicilia: l'idea che una società unica possieda un lido con una concessione imperitura spendendo 50mila euro e guadagnando milioni e dando occupazione a parenti di boss mafiosi non è possibile". Così il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un presidio davanti a Palazzo d'Orleans. "Finora non è successo nulla e Schifani, anziché occuparsi della revoca della concessione, querela i giornali - prosegue Calenda, - Lì ci sarà gente che lavora, ma deve pagare la concessione allo Stato anziché il pizzo alla società italo-belga. Io ho fatto un'interrogazione parlamentare su questa roba e intendo continuare".