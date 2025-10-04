Ragusa, commemorati gli agenti Demenego e Rotta uccisi a Trieste

La Questura di Ragusa ha commemorato gli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, caduti nell’adempimento del dovere, uccisi sei anni fa all’interno della Questura di Trieste, dove prestavano servizio. Nel corso di una breve cerimonia, tenutasi nell’ingresso della Questura dove è collocata una scultura realizzata dall’artista Alfio Nicolosi, intitolata “ figli delle stelle “ , dedicata ai due poliziotti uccisi, dopo la deposizione di un omaggio floreale e l’intonazione del “ silenzio “, si è svolto un momento di preghiera, officiato dal cappellano della Polizia di Stato Don Giuseppe Ramondazzo.

Alla commemorazione, oltre al Questore Marco Giambra, il quale ha ricordato il sacrificio dei due agenti, e ad una rappresentanza del personale, dei sindacati e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, ha partecipato anche la signora Caterina Arona, socia A.N.P.S. e madre dell’Ispettore Bellassai, in servizio presso la Questura di Trieste, il quale ha composto una poesia dedicata agli amici e colleghi scomparsi, collocata nei pressi della stele.