Flotilla, presidio della Flai Cgil al porto di Augusta

Un presidio della Flai Cgil Sicilia è attivo da oggi presso il porto di Augusta da dove sono partite per Gaza le imbarcazioni della missione umanitaria della Sumud Global Flotilla. Al presidio partecipa anche la Filt Sicilia . "La nostra - dicono Tonino Russo, segretario della Flai Cgil Sicilia e Alessandro Grasso, segretario della Filt Cgil Sicilia - è una iniziativa simbolica in attesa del rientro in Italia degli equipaggi della Flotilla, per rimarcare la solidarietà con chi ha portato aiuti alla stremata popolazione di Gaza ed è stato illegalmente fermato e col popolo palestinese. E' un'altra tappa della nostra mobilitazione - aggiungono- perché cessi il genocidio nella Striscia, si consenta che arrivino gli aiuti e l'Italia riconosca lo Stato palestinese".