Volley Modica, buon test con la Domotek a Reggio Calabria

Secondo allenamento congiunto prima dell'inizio della stagione per l'Avimecc Volley Modica, che sabato, al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria è stata ospite dei padroni di casa della Domotek.

L'Allenamento congiunto con il sestetto reggino si è concluso con una partita in cinque set che ha visto prevalere i granata di casa per 4 – 1, confermando così le previsioni degli addetti ai lavori, che indicano la formazione reggina tra le favorite per il successo finale del girone Blu del campionato di serie A3.

Al di la del risultato, che in queste occasioni conta pochissimo, coach Distefano e il suo staff hanno potuto verificare le condizioni di tutto il roster a disposizione traendo spunti interessanti che sicuramente torneranno utili durante la stagione.

I biancoazzurri hanno affrontato l'impegno in terra calabrese alla quinta settimana di preparazione e, nonostante i carichi di lavoro, hanno fatto intravedere tutte le loro qualità giocando senza risparmiarsi e cercando di capitalizzare i dettami tecnici e tattici prepararti durante i duri allenamenti al “PalaRizza”.