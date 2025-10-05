Conclusa a Ribera la dell'Amicizia, Cuffaro: torniamo ad umanizzare la politica

Si è conclusa con l'incontro "La politica tra passato e

presente" la terza edizione della Festa dell'Amicizia della Democrazia

Cristiana. Presenti: l’On. Roberto Formigoni, ex Presidente della

Regione Lombardia; Giuseppe Scopelliti, ex Presidente della Regione

Calabria; l’On. Francesco Storace, ex Presidente Regione Lazio; l’On.

Rosario Crocetta, ex Presidente Regione Siciliana; l’On. Claudio

Durigon, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

l’on. Totò Cuffaro, Segretario Nazionale Democrazia Cristiana, ex

Presidente della Regione Siciliana.

"Il messaggio che abbiamo lanciato in questi tre giorni di Festa -

dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC - è quello di

umanizzare la politica, dobbiamo

promuovere la persona umana. Il concetto fondamentale e che dobbiamo

perseguire è quello del bene comune, attenzionando i più fragili. Nella

politica oggi si assiste ad uno scontro eccessivo e dobbiamo invertire

questa tendenza; la politica deve essere contrapposizione ideale e non

di forza".

"Anche quest'anno il popolo della DC è stato presente in massa da tutta

Italia - dichiara l'on. Carmelo Pace, capogruppo DC all'Ars-. Dai sette

tavoli tematici sono emerse diverse idee e progetti sui quali lavorare

fin da domani. La politica è dialogo, incontro e condivisione ed è

quello che la DC ha messo in pratica anche quest'anno".