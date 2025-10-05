ou
Catania, partecipa a corteo Pro Pal: insulti all'attrice Ester Pantano

CronacaCatania

Anche l'attrice catanese Ester Pantano ha partecipato ieri allo sciopero generale a sostegno dell'iniziativa della Flotilla per Gaza.
La 35enne protagonista delle serie tv Rai Makari e Imma Tataranni ha partecipato al corteo che si è snodato nel capoluogo etneo Catania.
E, intervistata da lasicilia.it, ha spiegato che "il valore di questa giornata è far sentire che i cittadini rispondono" e che "se il governo non è in grado di rappresentarci, dobbiamo auto rappresentarci e manifestare per spiegare che non è possibile rompere il diritto internazionale". Un video postato sui social del sito del quotidiano la Sicilia che ha ricevuto centinaia di commenti: oltre a diversi attestati di stima, è arrivata però anche una pioggia di insulti. Molti dei quali inaccettabili e non ripetibili. Tra quelli meno gravi, anche: «Pensi a recitare che è meglio», «Vai ad abitare a Gaza», «Marionetta» o «Vai a lavorare».
Ester Pantano ha risposto con un intervento sul profilo ufficiale Instagram: «Qualsiasi di questi insulti - ha scritto l'attrice - non scalfirà minimamente le mie idee ed i miei valori, né mi intimidirà, parlo anche con chi mi scrive in privato, ho un avvocato bravissimo, spendete il vostro tempo per voi stessi, o continuate qui se non avete di meglio da fare, attaccando personalmente me e la mia carriera che prosegue con o senza di voi. Di fronte a quello che accade nel mondo siete carezze. Divertitevi! Viva la pace in ogni luogo, viva gli esseri umani che sono tali e Palestina libera!".

