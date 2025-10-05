Villaggio Esercito a Palermo, sessantamila visitatori

i è concluso con grande partecipazione di giovani e famiglie il "Villaggio Esercito", allestito in Piazza Castelnuovo, davanti al Teatro Politeama di Palermo. L'iniziativa ha offerto a cittadini e turisti un'occasione unica per conoscere da vicino la realtà della Forza Armata e le sue capacità operative. Nei quattro giorni di apertura, il Villaggio ha registrato un'affluenza straordinaria di oltre 60.000 visitatori, testimoniando l'interesse e il forte legame che unisce la città di Palermo e l'Esercito Italiano L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del Generale di Brigata Francesco Principe, Comandante del Comando Militare Esercito "Sicilia", di Francesco Paolo Scarpinato, Assessore ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, e di Giampiero Cannella, Vicesindaco di Palermo. Il Villaggio ha coinvolto il pubblico con numerose attività dimostrative, informative e interattive, rendendo visibili le attrezzature e le capacità dell'Esercito. -foto ufficio stampa Generale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito-