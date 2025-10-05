Controlli a Palermo, la Vucciria passata al setaccio

Anche nel corso di questo weekend a Palermo sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato "Alto Impatto" e alle linee guida del piano di "Controllo integrato del territorio". Nel centro storico del capoluogo è stato realizzato, un servizio interforze, relativo al piano di sicurezza denominato "Alto Impatto", che ha visto dispiegate sul territorio, aliquote della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Tutte le componenti schierate, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

Sono inoltre proseguiti i servizi presidiari, disposti dalla Questura, che hanno interessato via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele, con particolare riferimento alle zone da piazza Bellini a via Torino e da piazza Bologni a via Roma. Nell'ambito dei servizi sopra descritti sono state complessivamente identificate 110 persone di cui 26 con precedenti di polizia e controllati 40 veicoli. Al fine di dare una risposta sempre più immediata ed efficace alla domanda di sicurezza dei cittadini, l'attività di controllo del territorio, implementata con la presenza sulle strade del centro storico, di equipaggi di rinforzo, continuerà giornalmente.