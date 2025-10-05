La Vardera: crateri dell'Etna a pagamento? Avviata una ispezione

"Da qualche giorno dei privati sisono svegliati e hanno deciso di chiedere un ticket di 5 europer visitare i crateri Silvestri nel versante sud dell'Etna, limitando di fatto l'accesso di quello che è un bene patrimonio dell'Unesco. Ho chiamato il commissario straordinario dell'ente parco che sostiene che non avrebbero, invece, alcuna autorizzazione, sollecitando una immediata ispezione, cosa che faranno nelle prossime ore, a seguito anche del mio intervento. È incredibile come si tenti di privatizzare, in modo non chiaro,un sito così straordinario, mi batterò affinché questo scempio finisca presto. Ho fatto anche un'interrogazione parlamentare,davanti ai beni pubblici nessuno ha il diritto di abusarne".Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera