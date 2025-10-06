Ragusa, sequestro di hashish e marjuana: arrestato un 32enne

La Squadra Mobile della Questura ha tratto in arresto un 32enne ragusano, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura dell’obbligo di dimora cui era sottoposto, imputato in un procedimento penale per violazione della normativa sugli stupefacenti, pendente innanzi alla Sezione Penale del locale Tribunale.

Gli agenti di una volante, nel corso dell’ordinaria attività di controllo dei soggetti sottoposti ad obblighi, avevano proceduto al controllo domiciliare del 32enne, a cui peraltro era stato prescritto di non allontanarsi dall’abitazione nelle ore serali e notturne.

All’interno dell’abitazione, ove erano presenti altre tre persone, gli agenti avevano avvertito un forte odore, riconducibile verosimilmente a sostanza stupefacente, per cui avevano proceduto ad una perquisizione, che aveva consentito di rinvenire alcuni grammi di marjuana e hashish.

Oltre alla denuncia del soggetto per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, gli operatori hanno segnalato quanto accertato alla Procura della Repubblica di Ragusa, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale la sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari.

Nella stessa circostanza, gli agenti hanno denunciato uno dei tre ospiti, un extracomunitario di origine marocchina, sprovvisto del documento attestante la regolarità della presenza sul territorio nazionale.