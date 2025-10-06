ou
Aeroporto di Comiso, tre albanesi respinti e rimpatriati

Trasporti, l'Atm di Messina assume venti autisti: sono under 30

CronacaMessina

ATM spa, l'azienda di trasporto pubblico del Comune di Messina, ha pubblicato oggi sul proprio sito istituzionale l'avviso per la selezione pubblica di 20 autisti under 30 da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante. Le domande dovranno essere presentate entro il 6 novembre 2025. "Grazie alle nuove assunzioni crescerà la forza lavoro dell'Azienda e il servizio di trasporto pubblico verrà ulteriormente potenziato", ha dichiarato il sindaco Federico Basile. Soddisfazione anche dalla presidente Carla Grillo, che ha parlato di "un nuovo passo nella crescita della famiglia ATM e nel potenziamento del Tpl cittadino".

