Un hub sanitario a Marina di Acate vicino al lungomare: non si placa la polemica

Ad Acate continua a tenere banco la “querelle” sull’hub sanitario che dovrebbe sorgere nei pressi del lungomare della frazione marinara. Le rassicurazioni del sindaco Gianfranco Fidone non bastano a forze politiche, associazioni, che continuano a sollevare dubbi, mentre i cittadini, con opinioni spesso contrastanti, continuano ad animare il dibattito sui social.

“Il sindaco-afferma Salvatore Licalzi coordinatore di Forza Italia - ha voluto smentire l’ipotesi di un “campo profughi” – tema sul quale non intendiamo alimentare polemiche – ma ha evitato di spiegare cosa realmente nascerà a Marina di Acate. E su questo, i cittadini meritano trasparenza. Oggi possiamo affermare con certezza che questa amministrazione procede per improvvisazione, senza confronto, senza pianificazione e senza alcuna chiarezza nei confronti della comunità. È stata infatti approvata una convenzione tra Comune, ASP ed Emergency, che individua un terreno nei pressi del “Chupa Chupa” per la realizzazione di un hub sanitario. Nella sua diretta, però, lo stesso sindaco ha parlato semplicemente di “guardia medica”, evitando di menzionare la collaborazione con Emergency e di chiarire la natura del progetto”.

Per Li Calzi è sbagliato il modo di procedere : “Un sindaco che ha a cuore la cittadinanza avrebbe portato la questione in Consiglio comunale, sede naturale del confronto democratico, per poi decidere insieme il percorso più adatto. Invece si è scelto di agire in silenzio, senza coinvolgere i cittadini e senza rispetto per le loro esigenze. Noi di Forza Italia Acate non siamo contrari alla nascita di una struttura sanitaria.

Siamo contrari al metodo e al luogo scelto: nel cuore del quartiere residenziale e turistico di Marina di Acate, proprio di fronte al Lido Oasi, unico punto di passeggio e di attrazione estiva. Collocare lì un hub sanitario significa mettere a rischio il decoro, la vivibilità e la sicurezza di una frazione che già soffre problemi di abbandono e degrado. Un simile progetto, se mal gestito, rischia di diventare punto di riferimento anche per fasce irregolari, con inevitabili tensioni e disagi”.

Fuori dal coro, soprattutto, la voce dell’ambientalista e delegato provinciale OIPA Riccardo Zingaro: “Fa più paura il nero o l’uomo nero. Ad Acate si protesta perché Emergency vuole aprire un centro medico a Marina. Non un centro commerciale, non una discarica, non una nuova serra abusiva. Un ambulatorio. Gratuito. Per curare esseri umani che vivono e lavorano nel nostro territorio. Ci scandalizziamo per un presidio medico? Perché dà fastidio vedere chi viene curato, ma non chi viene sfruttato? Allora diciamolo chiaramente: non è il nero che fa paura. È la dignità del nero”.