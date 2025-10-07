In tre week end Marsala ospita la 'Via dei tesori'

In tre weekend, dall'11 al 26 ottobre, Marsala ospita la settima edizione delle Vie dei Tesori, partendo dal suo grande itinerario archeologico: un percorso che unisce il Parco di Lilibeo e i suoi luoghi simbolo - le Latomie Niccolini, l'ipogeo di Crispia Salvia, il complesso di Santa Maria della Grotta -, passa dalla chiesa di San Giovanni e dall'antro dove, leggenda vuole, vivesse una sibilla; fino al Parco delle Cave, dove il paesaggio scavato dai "cantunari" si trasforma oggi in giardino e memoria.

Dopo il successo dello scorso anno - si sono sfiorati i tremila visitatori, sempre in tre fine settimana con una ricaduta economica sul territorio che tocca i 92.300 euro - Le Vie dei Tesori propone un nuovo viaggio tra undici luoghi, un grande numero di esperienze immersive e passeggiate narrate, un occhio importante per i bambini.

A Marsala saranno validi anche i coupon già acquistati nella prima tranche del festival, per visitare Trapani, Mazara del Vallo e Alcamo.

"Marsala ha un patrimonio artistico importante, con un'identità esclusiva: Le Vie dei Tesori sono un momento per valorizzare il territorio, un circuito fondamentale per fare conoscere la città", ha detto in occasione della presentazione del festival, Ignazio Bilardello, assessore comunale alla Cultura.

Ritorna il festival della bellezza diffusa, e Marsala si prepara ad accogliere i visitatori tra luoghi e spazi che profumano di memoria.

Il festival che apre e racconta siti, e propone esperienze in tutta l'Isola (sono sedici città e da otto anni anche Mantova) si prepara quindi a sbarcare ancora una volta a Marsala, con il supporto del main sponsor Unicredit e dell'Usr che collabora alla formazione dei ragazzi (sono 1.500 in tutta l'Isola) che partecipano alle visite al fianco degli esperti del patrimonio. Il festival quest'anno è patrocinato dalla Camera dei deputati, dal ministero della Cultura, sostenuto dall'assessorato al Turismo della Regione siciliana attraverso i fondi Funt del ministero del Turismo.