Cardiochirurgia a Taormina, il Comitato dei genitori chiede ispezione ministeriale

Il comitato dei genitori del Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo (Ccpm) di Taormina chiede che il ministro Orazio Schillaci predisponga una ispezione sui dati del reparto in attività presso l'ospedale S.Vincenzo.

"Abbiamo una forte preoccupazione - si legge nella pec inviata al ministero della Sanitá - per le prospettive della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia.

Chiediamo un'ispezione, da parte degli organi competenti, presso il Ccpm, convenzionato con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, e presso il Centro di cardiochirurgia di Palermo, oggi affidato al Policlinico San Donato Milanese, presso l'Arnas Civico".

Per il comitato l'spezione si rende necessaria "per verificare la veridicità e la completezza dei dati riportati dalla Regione Sicilia nel documento relativo all'attività dei due centri, dati che vengono utilizzati per la definizione della nuova rete ospedaliera regionale. A titolo esemplificativo e per giustificare tale richiesta, segnaliamo che nel 2016 è stato denunciato l'invio al Ministero di un report inesatto, relativo al Ccpm di Taormina, nel quale si affermava che nel 2015 il centro avrebbe avuto soltanto 3 pazienti dimessi, mentre i dati reali - documentati all'epoca da Asp e medici - indicavano circa 560 casi trattati in quell'anno.

Questo evidente scostamento (3 contro 560) si rivelò dunque 'discrepanza abissale' e 'documentazione diametralmente opposta' rispetto alla reale attività del Centro".

Fu l'allora ministro Lorenzin a effettuare personalmente la visita al reparto di Taormina e verificare la reale attività del Centro, scongiurando la chiusura. Riteniamo che ci sia anche oggi il rischio che si sia ripresentata tale anomalia e ciò solleva forti dubbi sull'accuratezza del report ufficiale, mettendo a serio rischio il diritto dei siciliani, e non solo, ad avere cure adeguate e presidiate sul territorio,