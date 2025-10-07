Pony trascinata e uccisa alla periferia di Acate: assolto un 38enne

E'stato assolto per non aver commesso il fatto. Era accusato di avere ucciso una pony, in concorso con un altra persona per la quale si procede separatamente. Il povero animale era stato soppresso dai veterinari, devastato dalle ferite, trovato agonizzante e abbandonato, alla periferia di Acate, nel Ragusano, ad aprile del 2022. La pony era stata sottratta dalla stalla del nonno di uno degli imputati era stata legata allo sportello dell'auto di chi l'aveva presa dalla stalla, poi era scivolata ed era stata trascinata a peso morto, devastata fino ai tessuti muscolari, ossa rotte, una probabile lesione alle vertebre cervicali. Nessuna possibilita' di salvarle la vita, i veterinari dell'azienda sanitaria erano stati costretti a praticarle l'eutanasia. Due, le persone coinvolte: chi guidava l'auto che aveva trascinato il povero animale e chi, a un certo punto, secondo la tesi dell'accusa, avrebbe affiancato e preceduto con un altro mezzo, l'auto in questione - una sorta di scorta - fino all'abbandono della pony. Ed e' proprio questo soggetto, un trentottenne di Acate, difeso dagli avvocati Italo Alia e Giancarlo Biazzo, ad essere stato assolto dal giudice di primo grado, per non aver commesso il fatto. Ancora non si ha notizia dell'esito dell'altro procedimento giudiziario.