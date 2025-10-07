La Misericordia di Modica alla esercitazione regionale di Protezione civile

Si terrà nei giorni 10, 11 e 12 ottobre nell’Isola delle Femmine (Palermo) l’esercitazione regionale di

protezione civile denominata “EXE Sicilia 2025”, promossa dalla Federazione Regionale delle

Misericordie, dai tre Centri di Servizio per il volontariato della Sicilia, dal Comitato provinciale delle

Misericordie di Catania e si realizzerà nell’ambito delle iniziative di Palermo Capitale Italiana del

Volontario 2025 in collaborazione con il Dipartimento regionale di Protezione civile.

Il programma dell’esercitazione prevede il coinvolgimento dei volontari di protezione civile

provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione vedrà la piena adesione tra le associazioni di

protezione civile, a conferma dell’attenzione che i Centri di servizio assicurano alle realtà del

volontariato che operano in questo settore particolarmente delicato e significativo per i nostri territori.

All’evento EXE Sicilia 2025 prenderanno parte quattro teams sanitari-soccorritori volontari con

ambulanza, della Misericordia di Modica esperti in Maxiemergenze ed un team logistica per

montaggio di 2 tende pneumatiche presso il campo sportivo Isola delle Femmine a Capaci.