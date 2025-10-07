La Misericordia di Modica alla esercitazione regionale di Protezione civile
Si terrà nei giorni 10, 11 e 12 ottobre nell’Isola delle Femmine (Palermo) l’esercitazione regionale di
protezione civile denominata “EXE Sicilia 2025”, promossa dalla Federazione Regionale delle
Misericordie, dai tre Centri di Servizio per il volontariato della Sicilia, dal Comitato provinciale delle
Misericordie di Catania e si realizzerà nell’ambito delle iniziative di Palermo Capitale Italiana del
Volontario 2025 in collaborazione con il Dipartimento regionale di Protezione civile.
Il programma dell’esercitazione prevede il coinvolgimento dei volontari di protezione civile
provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione vedrà la piena adesione tra le associazioni di
protezione civile, a conferma dell’attenzione che i Centri di servizio assicurano alle realtà del
volontariato che operano in questo settore particolarmente delicato e significativo per i nostri territori.
All’evento EXE Sicilia 2025 prenderanno parte quattro teams sanitari-soccorritori volontari con
ambulanza, della Misericordia di Modica esperti in Maxiemergenze ed un team logistica per
montaggio di 2 tende pneumatiche presso il campo sportivo Isola delle Femmine a Capaci.