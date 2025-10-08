Unical apre una nuova residenza per studenti a Cosenza

Università della Calabria ha inaugurato oggi una nuova residenza per gli studenti nel centro storico di Cosenza proseguendo nella propria politica residenziale e del diritto allo studio.

La nuova residenza "San Francesco" è situata a S. Antonio dell'Orto, nel centro storico di Cosenza, a pochi passi dal Polo delle professioni sanitarie di San Domenico.

Inaugurata dal rettore Nicola Leone e dal sindaco Franz Caruso, dispone di 68 posti letto (in camere doppie e singole) ed è dotata di spazi comuni, cucine, lavanderia, internet, parcheggi.

La stipula di una convenzione dodecennale tra l'Università della Calabria e "Edilcostruzioni San Francesco", che ha realizzato e gestisce l'immobile, stabilisce che sia destinato a soggetti selezionati annualmente dall'Università della Calabria che pagherà un canone annuo forfettario. L'ateneo ha scelto di destinare i posti gratuitamente agli idonei al diritto allo studio.

Pur vivendo nel centro storico di Cosenza, gli studenti conserveranno lo status di studenti Unical, con accesso ai servizi e alle opportunità offerte dall'ateneo: dalle mense agli impianti sportivi, dagli spazi culturali e bibliotecari alle aree dedicate ad attività sociali e ricreative. Il collegamento sarà garantito dal servizio di trasporto pubblico permettendo agli studenti di spostarsi agevolmente tra Cosenza e Rende.

"La presenza stabile dei giovani nel centro storico di Cosenza - ha sottolineato Leone - rappresenta una partita decisiva per la rinascita della città. Dopo anni di sollecitazioni in questa direzione, l'Università ha fatto la sua parte, aprendosi con convinzione al territorio attraverso l'attivazione di due corsi di laurea molto numerosi nel capoluogo. Di più, con l'apertura di una residenza universitaria garantisce che un primo nucleo di studenti viva nel centro storico. Ora tocca alla città raccogliere questa sfida, sostenendo il processo in corso".

Con questi ulteriori alloggi l'Unical prosegue nel rafforzamento della propria offerta abitativa: ai 2.500 posti già disponibili nei quartieri del Campus a Rende si aggiungeranno presto i 504 alloggi della nuova residenza di contrada Rocchi, i cui lavori sono partiti due mesi fa.