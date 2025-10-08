Variazioni al bilancio regionale, Di Pasquale (PD): il governo riapra il dialogo

"Si azzerino gli articoli 49 e 50 che contengono gli interventi territoriali, ma che rappresentano, soprattutto, l'atto di prevaricazione della maggioranza sulla minoranza con la rottura di un accordo che aveva visto i componenti della commissione Bilancio lavorare tutti insieme per raggiungere risultati importanti. A seguire, si esaminino soltanto le misure più strettamente necessarie alla Sicilia, rinviando alla Finanziaria gli interventi strutturali più complessivi". Questa la road-map individuata dal deputato del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, nel corso della discussione generale sul ddl variazioni di bilancio.

Dipasquale ha rimarcato "l'assenza" del governatore Renato Schifani dall'aula: "È l'assente più importante in Aula - ha affermato il deputato ragusano -. Ho auspicato il confronto con il governatore, che ad inizio legislatura ha avuto il merito di recuperare il rapporto con il Parlamento che si era deteriorato con l'esperienza Musumeci, ma da qualche tempo assistiamo ad un cambio di atteggiamento: Schifani e l'assessore Dagnino, da liberali, stanno superando a destra i loro alleati - ha osservato ancora Dipasquale -. Il governatore snobba il Parlamento e non partecipa ai confronti più importanti".

Dipasquale ha quindi suggerito al governo: "Saniamo la frattura che si è registrata in commissione Bilancio, dove la maggioranza ha approvato da sola la manovra, e ristabiliamo un dialogo costruttivo per portare a casa le misure che servono alla Sicilia".