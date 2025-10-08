La Lega si struttura in Sicilia e presenta i nuovi Dipartimento, Cafeo è il capo

La Lega si struttura in Sicilia e presenta i nuovi dipartimenti tematici del partito. Domani, alle 11, all'Hotel Giardino Inglese, a Palermo, si terrà una conferenza stampa alla quale prenderanno parte Armando Siri, coordinatore nazionale dei Dipartimenti Lega; Nino Germanà, segretario regionale della Lega; e Giovanni Cafeo, coordinatore regionale dei Dipartimenti Lega. "L'istituzione dei dipartimenti rappresenta un momento chiave per l'azione politica della Lega in Sicilia - dice Germanà -. Con la nuova organizzazione del partito costituiremo dei veri e propri laboratori di idee e proposte, con l'obiettivo di analizzare in profondità le principali questioni strategiche per il futuro della regione, elaborando soluzioni concrete e programmatiche. I dipartimenti saranno il punto di riferimento del partito per il dialogo con le categorie produttive, gli ordini professionali, il mondo dell'associazionismo e i cittadini". Domani pomeriggio il senatore Siri sarà poi a Siracusa per presentare il suo ultimo libro, 'A tutto c'è un perché'. L'evento si terrà, alle 18, alla sala conferenze dell'Hotel Parco delle Fontane, in viale Scala Greca. L'incontro si aprirà con un intervento del segretario regionale della Lega Nino Germanà. Il volume di Siri, sottotitolato '99 risposte che l'intelligenza artificiale non ti saprà dare', si interroga sul ruolo dell'essere umano e sui valori fondamentali in un'epoca dominata dagli algoritmi. Non un saggio politico, ma una riflessione che tocca la filosofia, l'etica e la spiritualità.