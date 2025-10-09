Fincantieri, a Palermo varato il traghetto della Regione

Cerimonia di varo , stamane, del nuovo traghetto ro-pax "Costanza I di Sicilia" che lo stabilimento Fincantieri di Palermo ha costruito per la Regione Siciliana.

Lo scafo è stato costruito interamente a Palermo e la consegna è prevista per l'estate del 2026, dopo aver completato l'allestimento interno.

Il traghetto si distingue per le sue caratteristiche tecnologiche avanzate, specialmente in tema di sostenibilità ambientale e sarà utilizzato per potenziare i collegamenti con le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria.

Il traghetto è lungo circa 140 metri, alto 24 metri, 8 ponti e una stazza lorda di circa 14.500 tonnellate.

La nave potrà trasportare fino a mille passeggeri e 200 automobili, raggiungendo una velocità massima di 19 nodi. La Regione ha investito quasi 120 milioni di euro.

Al varo di oggi sono presenti Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale Fincantieri. A benedire la nave è l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, la madrina è Vinzia Novara Di Gaetano, amministratrice delegata dell'azienda vinicola Firriato.