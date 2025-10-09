ou
Per la Volley Modica sabato ultimo test match a Catania

CronacaCataniaRagusa

Un allenamento congiunto con la Domotek Reggio Calabria che ha dato ancora una volta buoni spunti all'Avimecc Modica in vista dell'avvio della stagione che vedrà i “Galletti” di coach Enzo Distefano protagonisti nel girone Blu del campionato di serie A3.
L'allenamento del “PalaRizza” contro il sestetto reggino che ha ricambiato la visita che i biancoazzurri avevano fatto sabato scorso al “PalaCalafiore” ha permesso ai tecnici delle due squadre di far ruotare i roster a disposizioni ed ha offerto spunti interessanti in prospettiva campionato.
La partita finale ha visto prevalere i padroni di casa per 3 – 1 (25/19, 19/25, 31 – 29, 26 -24), dopo una lotta punto a punti che ha offerto spunti di pallavolo di grande livello.

