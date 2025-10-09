ou
ULTIME NOTIZIE

Trenta bambini intossicati, sospesa refezione scolastica a Trapani e Calatafimi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Palermo, il gip archivia l'omicidio del piccolo Claudio Domino

Palermo, il gip archivia l'omicidio del piccolo Claudio Domino

CronacaPalermo

Il Gip di Palermo, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato l'indagine, riaperta nel 2021, sull'omicidio del piccolo Claudio domino, ucciso a 11 anni il 7 ottobre del 1986 con un colpo di pistola.
Un delitto rimasto sempre misterioso per il quale da anni la famiglia della vittima chiede la verità.
Alla richiesta di archiviazione si era opposto il legale dei Domino, l'avvocato Antonio Ingroia.
I genitori della vittima si erano aggiudicati, attraverso una loro società, l'appalto delle pulizie nell'aula bunker di Palermo dove era in corso il maxiprocesso alla mafia. Il piccolo Claudio è stato ucciso in strada - mentre giocava con un coetaneo - da un killer arrivato in moto. Uno degli imputati al maxiprocesso, Giovanni Bontade, per conto dei suoi compagni di cella dichiarò l'estraneità della mafia all'omicidio.

Potrebbero Interessarti