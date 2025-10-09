Atti vandalici al Centro Padre Nostro di Palermo

Nuovi atti vandalici ai danni del Centro di Accoglienza Padre Nostro, fondato dal Beato Pino Puglisi, a Palermo. Lo rende noto il Consigliere Comunale, Gianluca Inzerillo, secondo cui questi atti vandalici, "avvenuti nelle ultime ore, rappresentano un attacco vile e inaccettabile a uno dei presidi più importanti di legalità, solidarietà e riscatto sociale presenti nella nostra città. Colpire il Poliambulatorio di Prossimità e la sede storica del Centro nel quartiere San Filippo Neri, proprio a pochi giorni dalle commemorazioni per il XXXII

Anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi, è un gesto che offende non solo la memoria di un uomo che ha dato la vita per liberare Palermo dal giogo mafioso, ma anche l'intera comunità cittadina che crede nella giustizia, nella dignità e nella rinascita delle periferie. Esprimo la mia piena solidarietà al Presidente Maurizio Artale, agli operatori del Centro e a tutti i cittadini che ogni giorno collaborano per costruire un'alternativa concreta alla cultura dell'illegalità. Questi atti non fermeranno chi lavora con coraggio e determinazione per offrire ai nostri quartieri luoghi di speranza e opportunità. Chiedo che le istituzioni tutte, a partire dall'Amministrazione comunale, si stringano attorno al Centro Padre Nostro, garantendo supporto concreto e vigilanza costante. E confido che le forze dell'ordine, che ringrazio per il loro lavoro, possano individuare al più presto i responsabili di questi atti vigliacchi. La lotta per la legalità non può conoscere tregua, né indifferenza. Palermo deve scegliere da che parte stare, ogni giorno. E oggi più che mai, io sto dalla parte del Beato Puglisi, del Centro Padre Nostro e di chi crede che cambiare si può. Palermo non si piega", conclude il Consigliere Comunale Gianluca Inzerillo.