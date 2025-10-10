Rapina a gioielleria di Reggio Calabria, uno dei bantiti arrestato a Catania

a polizia di stato, dopo che nei mesi scorsi aveva bloccato una prima persona, ha arrestato anche il secondo responsabile della rapina fatta a Reggio Calabria il 3 maggio scorso nel centro cittadino ai danni di una gioielleria.

A carico del secondo arrestato, un quarantanovenne residente a Catania, la Squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica Nel corso della rapina uno dei due titolari fu aggredito e picchiato dai rapinatori, riportando alcune lesioni.

I due responsabili della rapina sono stati identificati grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della gioielleria.