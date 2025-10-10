Veicolo in avaria sulla A29, strada chiusa per 10 minuti a Carini

A causa di un veicolo in avaria, traffico bloccato sulla A29 "Palermo - Mazara del Vallo", in direzione Mazara del Vallo, al km 6,800 all'altezza di Carini, nel Palermitano. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine.

Evento concluso, viabilità ripristinata sull'autostrada A29. La chiusura del tratto è durata complessivamente 10 minuti. Lo rende noto l'Anas, che ha messo in sicurezza l'area per consentire ai Vigili del Fuoco di effettuare tutte le operazioni necessarie a spegnere il mezzo che aveva preso fuoco. Da quel momento in poi il mezzo in avaria è rimasto sulla corsia di marcia con i veicoli che hanno transitato grazie alla corsia di sorpasso. Adesso il mezzo è stato rimosso ed anche la corsia di marcia è stata riaperta.