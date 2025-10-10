ou
Seus diffida onlus palermitana: "Stop a filmati lesivi per il 118"

Vittoria, spaccio di droga: denunciati due minorenni

CronacaRagusa

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione di documenti, risultati rubati, un 16enne ed un 17enne italiani, residenti a Vittoria. I Carabinieri, nel corso di servizi di controllo del territorio, hanno controllato, nel centro cittadino, i due minorenni, trovandoli in possesso della sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in 27 dosi e pronta per essere ceduta a terzi. Nel corso dei controlli nell’abitazione del 16enne venivano rinvenuti documenti risultati oggetto di furto. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. I due giovani sono stati pertanto denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania.

