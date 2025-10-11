Erasmus, concluso a Marina di Modica il training course dell’associazione “Key Life”

Si è concluso ieri, venerdì 10 ottobre, a Marina di Modica, il training course dell’associazione “Key Life” dal titolo “The Language of Inclusion”, un’iniziativa finanziata dalla Commissione europea e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù nell’ambito del programma Erasmus+ con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro con i giovani fornendo le competenze, gli strumenti e le metodologie necessarie per promuovere una comunicazione inclusiva.

Il corso di formazione, nello specifico, ha coinvolto 27 operatori giovanili provenienti da Italia, Austria, Bulgaria, Lituania, Nord Macedonia, Romania, Serbia, Spagna e Turchia che dal 5 ottobre si trovavano in Sicilia per prendere parte a delle attività basate sull’educazione non formale supportati dal trainer Emanuel Caristi, garantendo l’immediata applicazione delle strategie progettate durante la settimana all’interno del loro ambiente lavorativo. Fra le competenze acquisite durante la permanenza a Marina di Modica c’è la capacità di gestire discussioni delicate, ma anche di saper bilanciare la partecipazione all'interno di gruppi eterogenei e di saper integrare tecniche di facilitazione inclusiva nelle attività di lavoro con i giovani.