Calcio, il Modica cerca a Melilli la prima vittoria esterna

Dopo la convincente vittoria casalinga contro la Rosmarino, il Modica Calcio di Mattia Pitino e Luca Gugliotta, si presenta a Melilli alla ricerca della prima vittoria esterna dopo il pareggio contro l’Atletico Catania e la sconfitta di Avola. I rossoblù, guidati da capitan Valenca, cercano una continuità di risultati che possa far trovare un equilibrio e la marcia giusta per il proseguo della stagione che nella prossima settimana vedrà anche il ritorno di Coppa Italia contro l’Avola. Una gara, dunque, in cui la formazione della Contea è chiamata a dimostrare le proprie qualità, ma allo stesso tempo si dovranno dosare le forze, gestendo al migliore dei modi questa gara di campionato.

Filippo Raciti (nella foto) potrà contare sul gruppo al completo, eccezion fatta per il solo Maimone, ancora a lavoro per il recupero dell’infortunio rimediato nella gara di campionato contro l’Avola.

Ecco la lista dei convocati per la sfida di Domenica 12 Ottobre, alle 15:30, contro il Melilli. La gara si giocherà a porte chiuse:

Portieri: Romano, Calabrese

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro, Sangarè, Intzidis.

Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.