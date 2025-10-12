Inchiesta streaming illegale, annullata misura cautelare per 40enne di Floridia

Il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato venerdì scorso l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di T.G., 40 anni, di Floridia, coinvolto nell'operazione “Gotha IPTV”. I giudici etnei hanno disposto l'immediata remissione in libertà. L'indagato si trovava agli arresti domiciliari. Stesso provvedimento è stato adottato per altre persone coinvolte nell'inchiesta della Dda di Catania.

